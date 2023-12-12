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Спецоперация на Украине
14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

«Нашли её на лестнице»: очевидцы рассказали о девушке, погибшей при пожаре на улице Объединения в Новосибирске

Очевидцы рассказали о девушке, погибшей при пожаре на Объединения в Новосибирске.

Источник: ГУ МЧС по НСО

Стали известны подробности о девушке, погибшей в страшном пожаре на улице Объединения в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Я лично с ней не была знакома. Ей лет 18 было. Нашли ее на лестнице. По предварительным данным, задохнулась, отравилась угарным газом, — поделилась очевидица с КП-Новосибирск.

Девушка добавила, что на месте работали экстренные службы. В том числе полиция. Правоохранители допрашивали очевидцев.

— Откуда девушка была — там была съемная квартира. Лично погибшую никто не знает. Спрашивали, на улице общались. Полиция допрашивала двоих молодых людей, может с погибшей были связаны. Не подпускали никого, — добавила очевидица.

Напомним, что по предварительной версии, страшный пожар начался из-за гирлянды.

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