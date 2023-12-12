14:09 (мск), источник: Комсомольская правда
«Всегда были вместе»: что известно о семье погибшей в страшном пожаре в Иркутске
Сбор помощи родственникам погибшей в пожаре семьи объявлен в Иркутске.
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— Они были вместе с подросткового возраста. Познакомились еще в детдоме, ведь мы все когда-то потеряли родителей, — рассказывает о старшем брате и его жене житель Иркутска Владислав Истомин. 27-летний мужчина и 26-летняя женщина погибли в страшном пожаре вечером 11 декабря. Все произошло в квартире в доме по улице 1-й Советский переулок. В момент случившегося внутри также находились их дети: 7-летняя девочка и мальчики 4-х и 9-ти лет. Спастись из огня удалось лишь младшеньким. Родители и их сын-школьник получили травмы, несовместимые с жизнью. Медикам скорой оставалось лишь констатировать их смерть.
Выбросила из окна, чтобы спасти
О том, что из окон на пятом этаже вырываются густой дым и языки пламени, жильцы сообщили в пожарно-спасательную службу города в 22:31. Оказавшаяся в ловушке иркутянка кричала и просила очевидцев помочь. Тогда несколько мужчин растянули плед. Мать по очереди сбросила двоих детей и прыгнула сама, но, к несчастью, не выжила.
— Врачи делают всё, чтобы восстановить здоровье уцелевших деток. Сейчас ребятишки в реанимации под круглосуточным наблюдением, но прогнозы — благоприятные, — поделился в соцсетях мэр Иркутска Руслан Болотов.
Позже при тушении в одной из охваченных огнем комнат были найдены тела главы семейства и старшего сына. Экспертами рассматривается версия о том, что пожар произошел из-за короткого замыкания.
Самыми близкими были сестры и братья
Тем временем, родственники все еще не могут прийти в себя после трагедии. Самыми близкими у многодетных родителей были братья и сестры.
— У них были очень хорошие отношения. Всегда были вместе, — продолжает говорить Владислав. — Он работал слесарем, обеспечивал семью. Она воспитывала детей и успевала помогать другим: убиралась у беспомощных бабушек-соседок, покупала продукты, готовила. Все только по доброте душевной.
В настоящее время органы опеки работают по вопросу передачи малышей под опеку родственников. По словам брата погибшего сибиряка, опекуном станет их старшая сестра, которая уже воспитывает оного ребенка.
Также на плечи близких легла организация похорон. Предварительно церемония прощания была назначена на субботу, 16 декабря. Однако возникли трудности с предоставлением оригиналов документов. В связи с этим даты могут быть сдвинуты, отмечает Владислав Истомин.
ОФИЦИАЛЬНО
— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), — сообщают в пресс-службе ведомства.
Следователями СК допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, осмотрена квартира, где произошёл пожар. Расследование уголовного дела продолжается.