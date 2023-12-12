13:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Воронежем девушку поймали со 136 свертками с наркотиками
Жительнице Воронежа грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт крупной партии дури.
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В Лискинском районе Воронежской области полицейские пресекли сбыт крупной партии синтетических наркотиков. 21-летнюю жительницу Воронежа задержали с поличным, когда девушка пыталась сбыть крупную партию дури.
Правоохранители остановили молодую женщину, когда она оборудовала тайники-закладки на лыже-роллерной трассе в Лисках. До момента задержания она уже успела спрятать четыре свертка с запрещенными веществами. При личном досмотре у задержанной изъяли полимерный пакет, в котором было еще 136 свертков с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что в свертках находилась смесь из наркотических средств синтетического происхождения, общей массой около 150 граммов.
Задержанная рассказала, что испытывала финансовые трудности и решила попробовать дистанционно заработать, ответив на поступившее предложение в мессенджере. По указанию кураторов уже два месяца она трудилась в наркобизнесе. Приобретала крупную партию дури, расфасовывала, потом сбывала наркотики зависимым лицам дистанционно через «тайники-закладки» с помощью популярного мессенджера.
За незаконный сбыт наркотиков девушке грозит от 10 до 20 лет заключения. Сейчас она под стражей.