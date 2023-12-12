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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями

Детей-мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Детей, потушивших снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге, вышлют из России вместе с родителями за миграционные нарушения, сообщил региональный главк МВД.

«Сегодня <…> полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено», — говорится в релизе.

Как уточняется, родителей поместили в центр для иностранцев, подлежащих выдворению. Дети находятся в специализированных учреждениях.

В свою очередь, затушившего Вечный огонь подростка отправили в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Затем их всех вышлют на родину.

Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Как выяснила полиция, в нем участвовали двое братьев, 10 и 14 лет, а также 12-летний мальчик из другой семьи, который и забросал снегом Вечный огонь. Все они — граждане стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что обе семьи живут в России с нарушениями миграционного законодательства.

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