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15:19 (мск), источник: Фонтанка

Поезд Санкт-Петербург — Адлер сбил двух человек. Женщина не выжила

Поезд Санкт-Петербург — Адлер сбил двух человек в Москве.

Источник: Фонтанка.ру

Один человек погиб и один пострадал в результате ЧП на железной дороге в Москве 12 декабря. Об этом сообщает в своём телеграм-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ЧП случилось на 611-м километре Ленинградского направления ОЖД, у станции Крюково. Поезд сообщением Санкт-Петербург — Адлер сбил двух человек, которые, по предварительной информации, переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Женщина получила смертельные травмы, а мужчин выжил, он в больнице.

Следователи управления проводят доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства и условия произошедшего.

Сегодня же в Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил пожилую женщину, которая решила перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

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