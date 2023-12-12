Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

На купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение подразделениям 57-й механизированной бригады противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
«Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово Донецкой народной республики, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
«Потери противника составили до 185 военнослужащих и три автомобиля», — уточнили в министерстве.