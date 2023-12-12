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14:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В отношении предпринимателя Гафура Рахимова уголовного дела не возбуждалось — ГУВД Ташкента

В ГУВД Ташкента прокомментировали информацию об объявлении в розыск предпринимателя Гафура Рахимова.

Источник: boxing-fbr.ru

Первый заместитель начальника ГУВД г. Ташкента Дониёр Ташходжаев опроверг информацию об объявлении в розыск предпринимателя Гафура Рахимова.

На брифинге в Главном управлении внутренних дел г. Ташкента, посвященном проходящим в столице оперативным мероприятиям в рамках «Долзарб 40 кунлиги», Дониёр Ташходжаев прокомментировал информацию об объявлении в розыск предпринимателя Гафура Рахимова.

«В настоящее время у нас не имеется уголовного дела в отношении этого человека. Его не доставляли в ГУВД, в розыск не объявляли», — сказал Дониёр Ташходжаев.

Ранее сообщалось, что Гафура Рахимова объявили в розыск после задержания ряда лиц, причастных к криминальному миру.

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