14:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В отношении предпринимателя Гафура Рахимова уголовного дела не возбуждалось — ГУВД Ташкента
В ГУВД Ташкента прокомментировали информацию об объявлении в розыск предпринимателя Гафура Рахимова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Первый заместитель начальника ГУВД г. Ташкента Дониёр Ташходжаев опроверг информацию об объявлении в розыск предпринимателя Гафура Рахимова.
На брифинге в Главном управлении внутренних дел г. Ташкента, посвященном проходящим в столице оперативным мероприятиям в рамках «Долзарб 40 кунлиги», Дониёр Ташходжаев прокомментировал информацию об объявлении в розыск предпринимателя Гафура Рахимова.
«В настоящее время у нас не имеется уголовного дела в отношении этого человека. Его не доставляли в ГУВД, в розыск не объявляли», — сказал Дониёр Ташходжаев.
Ранее сообщалось, что Гафура Рахимова объявили в розыск после задержания ряда лиц, причастных к криминальному миру.