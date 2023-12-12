Пожилой учитель из Миасса потерял 1 млн рублей на «инвестициях»

Школьный учитель из Миасса наткнулся на предложение заработка на биржевой площадке, пролистывая ленту в соцсети. Перейдя по ссылке, мужчина оставил свои контакты, и через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина, который назвал себя кадровым специалистом. В дальнейшем с 60-летним педагогом «для организации работы» связывались еще несколько незнакомцев. Под их руководством мужчина переводил на инвестиционный счёт деньги.
Личные накопления у учителя закончились быстро, и под влиянием мошенников он взял в банке займ и получил несколько кредиток. В итоге за месяц мужчина «инвестировал» 1 миллион 87 тысяч рублей. После внесения последней суммы счёт миасца заблокировали. Кураторы объяснили это тем, что правоохранители якобы заподозрили использование его счёта в преступной деятельности. Тут педагог понял, что его обманули, и обратился в полицию.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — уточнили в региональном ГУ МВД. — Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, не переходить по сомнительным интернет-ссылкам и не поддаваться на рассказы неизвестных о прибыльных денежных вложениях.
Подобные истории случаются в Челябинской области нередко. Так, в Чебаркуле, несмотря на свои профессиональные знания и предупреждения сотрудников полиции, жертвой мошенников стала психолог. Женщина оформила восемь кредитов на 1 млн 436 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Аферисты снова воспользовались схемой со взломом личного кабинета на портале «Госуслуги».