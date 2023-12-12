Главное
Спецоперация на Украине
15:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Life.ru

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить из страны детей, которые закидали снегом Вечный огонь, вместе с родителями. Об этом сказано в сообщении Объединённой пресс-службы судов города.

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе.

«Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзат Батырову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Указанные граждане пребывают на территории РФ, однако на миграционный учёт не встали. Все вину признали», — говорится в публикации.

Решением суда стало принудительное административное выдворение из страны для всех обвиняемых. Кроме того, каждый из них был оштрафован на сумму в 5000 рублей.

Напомним, в городе Красное Село Красносельского района Петербурга юные вандалы забросали снегом Вечный огонь. Лайф публиковал видео инцидента. Позже появилась информация о том, что семьи провинившихся могут депортировать из России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как экс-олигарх Сергей Полонский запустил курсы успешного успеха, чтобы не
Как создавалась Конституция России — в инфографике Лайфа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта