Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе.
«Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзат Батырову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Указанные граждане пребывают на территории РФ, однако на миграционный учёт не встали. Все вину признали», — говорится в публикации.
Решением суда стало принудительное административное выдворение из страны для всех обвиняемых. Кроме того, каждый из них был оштрафован на сумму в 5000 рублей.
Напомним, в городе Красное Село Красносельского района Петербурга юные вандалы забросали снегом Вечный огонь. Лайф публиковал видео инцидента. Позже появилась информация о том, что семьи провинившихся могут депортировать из России.