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Спецоперация на Украине
14:57 (мск), источник: Комсомольская правда

На улице Батальной автомобиль такси сбил 77-летнюю женщину

Пешехода госпитализировали.

Источник: ГУ МВД

В Калининграде 12 декабря на улице Батальной случилось ДТП, в котором пострадала женщина.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, водитель автомобиля «Киа» сбил 77-летнюю женщину-пешехода.

Отмечается, что калининградка переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу.

Пенсионерка доставлена в БСМП Калининграда.

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