14:57 (мск), источник: Комсомольская правда
На улице Батальной автомобиль такси сбил 77-летнюю женщину
Пешехода госпитализировали.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Калининграде 12 декабря на улице Батальной случилось ДТП, в котором пострадала женщина.
По данным пресс-службы региональной ГИБДД, водитель автомобиля «Киа» сбил 77-летнюю женщину-пешехода.
Отмечается, что калининградка переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу.
Пенсионерка доставлена в БСМП Калининграда.