16:03 (мск), источник: Время
Массовая драка подростков в Шахунье: что известно
Инцидентом заинтересовался глава СК России.
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Массовая драка между подростками произошла в Шахунье Нижегородской области. ИА «Время Н» собрало информацию, которая известна на данный момент.
Драка произошла за гаражами на улице Коминтерна вечером 1 декабря. Трое подростков от 13 до 15 лет решили таким образом заступиться за девочку, которую накануне побили ее ровесники.
О ходе доследственной проверки по факту массовой драки поручил доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.
На данный момент проводятся административные расследования. Тяжесть повреждений, нанесенных во время драки, покажет судебно-медицинская экспертиза. Ответственность за инцидент могут понести не только подростки, но и их родители. В полиции сообщили, что в настоящее время собираются материалы для привлечения их к ответственности. За неисполнение своих обязанностей родители могут заплатить штраф до 500 рублей (по статье 5.35 КоАП РФ).
Подростков, устроивших драку, могут поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, двое ребят, участвовавших в инциденте, состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). На данный момент все причастные к конфликту установлены, поэтому ИА «Время Н» отправило запрос в региональное ГУ МВД России, чтобы узнать, поместят ли подростков в ЦВСНП.
В управлении образования администрации Шахуньи ИА «Время Н» сообщили, что знают об инциденте. Мы отправили запрос, чтобы узнать, будут ли приниматься какие-то меры для профилактики подобных случаев.
В социальных сетях мнения о произошедшем разделились. Многие осуждают жестокость и считают, что в драке виноваты родители, которые плохо следят за своими детьми.
«Товарищи родители начните в детей вкладывать уважение с садиков, школ», — написала Юлия Н. в комментариях к публикации с видео драки. «У меня растет сын и не дай бог он будет так себя вести. Где родители этих детей, на что они смотрят? Как можно быть таким жестоким?!» — отметила Татьяна Ф.
Среди нижегородцев есть и те, кто считает, что подростки таким образом заступались за девочку.
«Я не знаю, что там произошло, но если эти парни действительно отпинали ногами девочку, то я считаю, они получили заслуженную “ответку”», — написала одна из пользовательниц соцсети.
Комментаторы вспомнили нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), который недавно проверил Роскомнадзор. Однако многие думают, что многосерийная картина не могла так повлиять на подростков.
«До сериала они также себя ведут, при чем тут сериал, уже не знают, что и написать!» — считает Дарья Д. «Сериал тут не при чем, просто добавили еще фразочки из сериала и думают, что круто так выглядят», — написала Оксана У.
Ранее сообщалось, что за нижегородскими школьниками усилят контроль из-за сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).