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15:14 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде упавшим с крыши снегом раздавило «Шевроле»

Автомобиль был припаркован во дворе между улицами Стекольной и 1812 года.

В Калининграде во дворе между улицами Стекольной и 1812 года упавшей с крыши глыбой снега раздавило автомобиль «Шевроле». Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец, приславший фотографии с места происшествия.

«Незадолго до этого большая масса снега чуть было не раздавила пенсионерку в другом месте нашего двора, — рассказывает очевидец. — Она успела отбежать в сторону. А у машины, похоже, заднее стекло от удара вылетело».

Ранее эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечали, что к 9 декабря высота снежного покрова на территории региона местами достигает 20−25 сантиметров.

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