15:47 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде 17-летний парень угнал автомобиль своей бабушки и врезался в забор
Молодой человек сбежал с места ДТП.
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В Калининграде 17-летний парень угнал автомобиль у собственной бабушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Автомобиль «Фольксваген» 72-летней горожанки был угнан с улицы Поленова, а нашли его на Дзержинского. Выяснилось, что машину взял покататься внук женщины. Разрешения он, конечно, решил не спрашивать.
Юноша не справился с управлением и наехал на ограждение. А испугавшись ответственности, сбежал.
Заведено уголовное дело.