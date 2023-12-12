15:40 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье за 11 дней декабря обморожения получили 68 человек
Один пациент скончался.
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Минздрав сообщил perm.aif.ru, что с 1 по 11 декабря за помощью в медучреждения Прикамья обратились 68 человек с обморожениями.
«34 случая приходятся на Пермь», — рассказали perm.aif.ru в министерстве.
45 из 68 обратившихся госпитализировали.
«Один из пациентов замерз насмерть. Он скончался до приезда бригады медиков», — говорят в минздраве.
Напомним, несколько дней в декабре в Пермском крае наблюдались аномальные морозы. Потепление до −16 градусов ожидается 13 декабря.