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15:40 (мск), источник: АиФ Пермь

В Прикамье за 11 дней декабря обморожения получили 68 человек

Один пациент скончался.

Источник: Аргументы и факты

Минздрав сообщил perm.aif.ru, что с 1 по 11 декабря за помощью в медучреждения Прикамья обратились 68 человек с обморожениями.

«34 случая приходятся на Пермь», — рассказали perm.aif.ru в министерстве.

45 из 68 обратившихся госпитализировали.

«Один из пациентов замерз насмерть. Он скончался до приезда бригады медиков», — говорят в минздраве.

Напомним, несколько дней в декабре в Пермском крае наблюдались аномальные морозы. Потепление до −16 градусов ожидается 13 декабря.

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