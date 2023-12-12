15:49 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростове легковушка повисла на ограждении из-за гололеда
В Ростове легковушка скатилась на скользкой дороге и повисла на ограждении.
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Снимки с места горожане опубликовали 11 декабря в соцсетях.
ДТП произошло вечером на улице Портовой. Очевидцы сообщают, что легковушка съехала на крутом спуске и повисла на ограждении. Вероятно, причиной тому стал гололед на дорогах.
— Машина стояла припаркованная, а потом просто покатилась и повисла, — добавили ростовчане.
Не исключено, что машина могла придавить пешеходов, которые в этот момент проходили мимо. К счастью, никто в результате съезда не пострадал. Однако горожане винят коммунальные службы в случившемся. Люди считают, что дороги не обработали должным образом.