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15:49 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове легковушка повисла на ограждении из-за гололеда

В Ростове легковушка скатилась на скользкой дороге и повисла на ограждении.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Снимки с места горожане опубликовали 11 декабря в соцсетях.

ДТП произошло вечером на улице Портовой. Очевидцы сообщают, что легковушка съехала на крутом спуске и повисла на ограждении. Вероятно, причиной тому стал гололед на дорогах.

— Машина стояла припаркованная, а потом просто покатилась и повисла, — добавили ростовчане.

Не исключено, что машина могла придавить пешеходов, которые в этот момент проходили мимо. К счастью, никто в результате съезда не пострадал. Однако горожане винят коммунальные службы в случившемся. Люди считают, что дороги не обработали должным образом.

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