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18:16 (мск), источник: АиФ Крым

В Севастополе возбудили уголовное дело после пластической операции

Следственные органы занимаются проверкой качества оказания услуг.

Источник: Freepik

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту получения травм жительницей Москвы в результате проведения ей некачественных пластических операций. Об этом сообщили в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.

Согласно поручению Владимира Терентьева, руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, уголовное дело было возбуждено по ч.1. ст. 238 УК РФ в связи с оказанием жительнице столицы услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, отметили в ведомстве.

Пациентка обратилась в частную медицинскую клинику Севастополя для проведения пластических операций, в результате которых ее состояние здоровья значительно ухудшилось, отметили в следственном отделе по Гагаринскому району.

На данный момент следователи занимаются изучением обстоятельств и качества проведения операций. Кроме того, идет проверка разрешительных документов у клиники, где проводилось хирургическое вмешательство. При этом, будет проведена оценка действий медицинского персонала клиники и назначены экспертизы.

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