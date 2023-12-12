18:16 (мск), источник: АиФ Крым
В Севастополе возбудили уголовное дело после пластической операции
Следственные органы занимаются проверкой качества оказания услуг.
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В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту получения травм жительницей Москвы в результате проведения ей некачественных пластических операций. Об этом сообщили в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.
Согласно поручению Владимира Терентьева, руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, уголовное дело было возбуждено по ч.1. ст. 238 УК РФ в связи с оказанием жительнице столицы услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, отметили в ведомстве.
Пациентка обратилась в частную медицинскую клинику Севастополя для проведения пластических операций, в результате которых ее состояние здоровья значительно ухудшилось, отметили в следственном отделе по Гагаринскому району.
На данный момент следователи занимаются изучением обстоятельств и качества проведения операций. Кроме того, идет проверка разрешительных документов у клиники, где проводилось хирургическое вмешательство. При этом, будет проведена оценка действий медицинского персонала клиники и назначены экспертизы.