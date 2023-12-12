15:53 (мск), источник: Новая Кубань
В Краснодарском крае при пожаре погибли два человека
Трагедия произошла в хуторе Куликовском.
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В хуторе Куликовском Ленинградского района утром 12 декабря во время пожара в частном доме погибли два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Установлено, что возгорание произошло в доме, расположенном на улице Октябрьской.
Жилище принадлежало 64-летнему местному жителю. Во время пожара он находился в помещении вместе со своей 62-летней знакомой.
Свидетелями происшествия стали соседи, которые вызвали пожарных.
После тушения огня на пепелище были обнаружены трупы погибших.
По предварительной версии, причиной возникновения пожара могла стать неправильная эксплуатация обогревателя. На месте трагедии работают следователи. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.