В ГУВД рассказали, как проходило задержание Салима Абдувалиева

По его словам, если бы оперативники не владели этой информацией, они бы не отправились к нему с обыском. Как он подчеркнул, эта информация проверялась ни один и ни два дня, а месяцами и годами.
Ташходжаев также отметил, что Салиму Абдувалиеву переквалифицировали статью уголовного дела о хранении оружия на другую часть, которая предусматривает более тяжкое наказание.
По его словам, против задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств, совершенные повторно или опасным рецидивистом), по которой грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. Однако при задержании сообщалось, что дело открыто по части 1 статьи 248 УК (наказывается штрафом до 50 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет).
В настоящий момент Абдувалиев заключен под стражу.
Отметим, что Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай» — один из неформальных влиятельных предпринимателей и авторитетных людей Узбекистана. В данный момент занимает пост замглавы Национального олимпийского комитета Узбекистана. Напомним, что в октябре 2023 года Абдувалиев получил награду Constantinus Magnus-2023 за выдающийся вклад в развитие спорта, а в марте 2022 года стал обладателем Нобелевской премии.
Всего, по данным ГУВД, в ходе оперативных рейдов, начавшихся в Ташкенте 27 ноября, были задержаны 103 человека, заведено 38 уголовных дел. Из них в отношении 52 человек избрана мера пресечения заключение под стражу, двое задержаны в порядке статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса и один в порядке статьи 224 УПК. При этом по 48 задержанным проводятся следственно-оперативные мероприятия.