Жительница Гродно отдала мошенникам 11 тысяч белорусских рублей

Инцидент произошел в сентябре этого года. Все началось с того, что жительница Гродно познакомилась с неким молодым человеком, который предложил ей заработать на бирже.
При этом самой женщине ничего делать было не нужно — всю «торговую» часть брокер пообещал взять на себя. От гродненчанки же требовалось лишь периодически давать деньги и получать прибыль.
«Торговля» шла достаточно успешно и сумма на виртуальном счете росла. Женщина же переводила все новые платежи для дальнейших торгов.
Впрочем, как оказалось, красивые цифры на экране не имели ничего общего с реальностью. Когда же женщина захотела вывести деньги, то сделать это не удалось.
В общей сложности потерпевшая отдала мошенникам более 11 тысяч белорусских рублей. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.