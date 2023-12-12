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16:41 (мск), новости Беларуси, источник: ОНТ

Жительница Гродно отдала мошенникам 11 тысяч белорусских рублей

Жертвой очередного лже-брокера стала жительница Гродно. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, местная жительница стала жертвой мошенников.

Инцидент произошел в сентябре этого года. Все началось с того, что жительница Гродно познакомилась с неким молодым человеком, который предложил ей заработать на бирже.

При этом самой женщине ничего делать было не нужно — всю «торговую» часть брокер пообещал взять на себя. От гродненчанки же требовалось лишь периодически давать деньги и получать прибыль.

«Торговля» шла достаточно успешно и сумма на виртуальном счете росла. Женщина же переводила все новые платежи для дальнейших торгов.

Впрочем, как оказалось, красивые цифры на экране не имели ничего общего с реальностью. Когда же женщина захотела вывести деньги, то сделать это не удалось.

В общей сложности потерпевшая отдала мошенникам более 11 тысяч белорусских рублей. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

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