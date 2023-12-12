16:41 (мск), источник: Живем в Нижнем
Двое неизвестных попытались сжечь релейный шкаф в Нижнем Новгороде
Возгорание оперативно потушили.
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Двое неизвестных подожгли релейный шкаф на Сортировке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.
Инцидент произошел утром 12 декабря. Вскрыть шкаф у злоумышленников не получилось, поэтому они его просто подожгли и скрылись с места преступления.
Обходчики путей своевременно заметили огонь и закидали его снегом.
Однако выяснилось, что данный объект уже давно не является релейным шкафом. Внутри хранили различный хозяйственный инвентарь. Поджигателей теперь ищет полиция.
Напомним, в середине ноября неизвестные подожгли релейные шкафы у вокзала в Дзержинске. После данного инцидента в городе химиков поменяли схему подхода к поездам.