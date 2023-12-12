Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
16:41 (мск), источник: Живем в Нижнем

Двое неизвестных попытались сжечь релейный шкаф в Нижнем Новгороде

Возгорание оперативно потушили.

Двое неизвестных подожгли релейный шкаф на Сортировке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Инцидент произошел утром 12 декабря. Вскрыть шкаф у злоумышленников не получилось, поэтому они его просто подожгли и скрылись с места преступления.

Обходчики путей своевременно заметили огонь и закидали его снегом.

Однако выяснилось, что данный объект уже давно не является релейным шкафом. Внутри хранили различный хозяйственный инвентарь. Поджигателей теперь ищет полиция.

Напомним, в середине ноября неизвестные подожгли релейные шкафы у вокзала в Дзержинске. После данного инцидента в городе химиков поменяли схему подхода к поездам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Народные приметы на 14 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Реконструкцию очистных сооружений провели с нарушениями в Сарове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыРЖД