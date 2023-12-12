Замглавы МЧС Татарстана осудили на 4,5 года колонии за крупное мошенничество

Также суд удовлетворил гражданский иск МЧС к Степущенко на 42,8 млн рублей. Чиновника обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, воспрепятствовании законной предпринимательской и мошенничестве в особо крупном размере.
При этом, по первым двум статьям обвиняемого освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.
Кроме того, суд вынес приговор и сообщнику Степущенко — бизнесмену Константину Кабальнову, которого так же признали виновным в мошенничестве и подделке документов. Кабальнов получил 3 года условно.
По версии следствия, с 2013-го по 2019 год Степущенко и Кабальнов провернули аферу с госконтрактом на монтажные работы по установке неработающих сирен оповещения. Ущерб бюджету превысил 42 миллионов рублей. 10 марта 2021 год зам главы МЧС был арестован.