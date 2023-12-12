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16:43 (мск), источник: "Российская газета"

Замглавы МЧС Татарстана осудили на 4,5 года колонии за крупное мошенничество

Советский районный суд Казани отправил заместителя руководителя МЧС по республике Олега Степущенко в колонию на 4,5 года. Приговор вынесен в рамках дела о крупном мошенничестве, сообщили в региональном СК РФ.

Также суд удовлетворил гражданский иск МЧС к Степущенко на 42,8 млн рублей. Чиновника обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, воспрепятствовании законной предпринимательской и мошенничестве в особо крупном размере.

При этом, по первым двум статьям обвиняемого освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Кроме того, суд вынес приговор и сообщнику Степущенко — бизнесмену Константину Кабальнову, которого так же признали виновным в мошенничестве и подделке документов. Кабальнов получил 3 года условно.

По версии следствия, с 2013-го по 2019 год Степущенко и Кабальнов провернули аферу с госконтрактом на монтажные работы по установке неработающих сирен оповещения. Ущерб бюджету превысил 42 миллионов рублей. 10 марта 2021 год зам главы МЧС был арестован.

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