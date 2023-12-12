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Главные новости к вечеру 12 декабря
16:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Синоптики экстренно предупредили воронежцев о гололеде и метели

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 80% 770 мм рт. ст. +5°

В Воронежской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. С 18:00 вторника, 12 декабря, до 18:00 среды на дорогах возможен гололед. До этого же времени продлили предупреждение о снежных заносах и метели.

Кроме того, до утра 13 декабря местами по региону ожидается сильный снег и ветер, порывы которого будут достигать 15−17 м/сек.

Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, температура воздуха в районах области в ночь на 13 декабря составит −7 … −12 градусов. В светлое время суток термометры покажут −5 … −10 градусов. Погоду в регионе будет определять антициклон.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что нужно делать, если автомобиль попал в снежную бурю. Воронежцам рекомендуют не поддаваться панике и сразу вызвать спасательную службу.

Ранее стало известно, что из-за сложных погодных условий на линию не вышли 84 автобуса, работающие на маршрутах регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении Воронежской области.

Полностью не обслуживаются 16 маршрутов: шесть в Терновском районе, восемь — в Аннинском и два — в Эртильском.
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