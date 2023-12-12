16:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Синоптики экстренно предупредили воронежцев о гололеде и метели
Объявлен желтый уровень погодной опасности.
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В Воронежской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. С 18:00 вторника, 12 декабря, до 18:00 среды на дорогах возможен гололед. До этого же времени продлили предупреждение о снежных заносах и метели.
Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, температура воздуха в районах области в ночь на 13 декабря составит −7 … −12 градусов. В светлое время суток термометры покажут −5 … −10 градусов. Погоду в регионе будет определять антициклон.
В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что нужно делать, если автомобиль попал в снежную бурю. Воронежцам рекомендуют не поддаваться панике и сразу вызвать спасательную службу.
Ранее стало известно, что из-за сложных погодных условий на линию не вышли 84 автобуса, работающие на маршрутах регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении Воронежской области.