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17:31 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Взрыв в Костанае: О тяжести травм у пострадавших рассказали врачи

Главврач горбольницы рассказал о состоянии пациентов, госпитализированных после взрыва и обрушения здания в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Источник: ДЧС Костанайской области

В клинику привезли семь мужчин, спасённых из-под завалов. На лечение оставили четверых.

«Состояние трёх пациентов стабильное с улучшением. Пациент, поступивший в тяжёлом состоянии, сегодня пришёл в сознание, сняли с аппарата ИВЛ, сознание ясное, разговаривает, контактен. Пока находится в реанимации, есть риск осложнений. Возраст пациентов — от 30 до 40 лет. Травмы в основном связаны с переломами конечностей, таза, разрывы, ушибы мягких тканей. У двух пациентов ожоги лица и шеи второй и третьей степени. До полного выздоровления будут находиться в больнице, потом их выпишут на амбулаторный этап лечения, реабилитацию», — рассказал и.о. главного врача Костанайской городской больницы Владимир Шатерников.

О состоянии самого тяжёлого пациента подробнее сообщил травматолог Артём Тисленко.

«У него перелом правого бедра, перелом основания черепа, субдуральная гематома. Вчера прооперировали, гематома дренирована. Поэтапно планируется оперативное лечение, прогнозы благоприятные», — сказал врач.

Напомним, 11 декабря в 12:36 произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого полностью обрушилось одноэтажное здание на предварительной площади 280 квадратных метров.

12 человек удалось спасти, трое погибли.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК.

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