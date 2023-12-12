Взрыв в Костанае: О тяжести травм у пострадавших рассказали врачи

«Состояние трёх пациентов стабильное с улучшением. Пациент, поступивший в тяжёлом состоянии, сегодня пришёл в сознание, сняли с аппарата ИВЛ, сознание ясное, разговаривает, контактен. Пока находится в реанимации, есть риск осложнений. Возраст пациентов — от 30 до 40 лет. Травмы в основном связаны с переломами конечностей, таза, разрывы, ушибы мягких тканей. У двух пациентов ожоги лица и шеи второй и третьей степени. До полного выздоровления будут находиться в больнице, потом их выпишут на амбулаторный этап лечения, реабилитацию», — рассказал и.о. главного врача Костанайской городской больницы Владимир Шатерников.