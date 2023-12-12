В Молдове таксиста-сутенера приговорили к 15 годам тюрьмы: Он заставлял школьниц оказывать интим-услуги и забирал у них половину денег

По материалам, направленным в суд Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, водитель такси был приговорен к 15 годам лишения свободы за торговлю детьми, сообщает noi.md.
Прокуратура отправила его на скамью подсудимых за перевозку четырех девочек-подростков, которые оказывали сексуальные услуги под незаконным патронатом его сына в период с сентября по декабрь 2021 года.
В апреле 2022 года прокуратура объявила и о приговоре сыну, которому тогда был 21 год, к 12 годам лишения свободы. В отличие от отца, сын признал свою вину в организации оказания сексуальных услуг пятью девочками-подростками в возрасте от 16 до 17 лет, уроженками Кишинева, Каушан, Штефан-Водэ и Унген.
Согласно приговору, вынесенному Кишиневским судом, офис Буюканы, большинство девочек-подростков из неполных семей, они нуждались материально, были без присмотра родителей (одна из них ранее проживала в Центре размещения), а одну из них исключили из школы по причине немотивированных пропусков. За оказание сексуальных услуг они получали 50% от суммы, которую платили клиенты, и из этих денег они платили обвиняемому таксисту 100 леев за поездку.