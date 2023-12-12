Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
17:28 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове таксиста-сутенера приговорили к 15 годам тюрьмы: Он заставлял школьниц оказывать интим-услуги и забирал у них половину денег

В апреле 2022 года прокуратура объявила и о приговоре сыну, которому тогда был 21 год, к 12 годам лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

По материалам, направленным в суд Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, водитель такси был приговорен к 15 годам лишения свободы за торговлю детьми, сообщает noi.md.

Прокуратура отправила его на скамью подсудимых за перевозку четырех девочек-подростков, которые оказывали сексуальные услуги под незаконным патронатом его сына в период с сентября по декабрь 2021 года.

В апреле 2022 года прокуратура объявила и о приговоре сыну, которому тогда был 21 год, к 12 годам лишения свободы. В отличие от отца, сын признал свою вину в организации оказания сексуальных услуг пятью девочками-подростками в возрасте от 16 до 17 лет, уроженками Кишинева, Каушан, Штефан-Водэ и Унген.

Согласно приговору, вынесенному Кишиневским судом, офис Буюканы, большинство девочек-подростков из неполных семей, они нуждались материально, были без присмотра родителей (одна из них ранее проживала в Центре размещения), а одну из них исключили из школы по причине немотивированных пропусков. За оказание сексуальных услуг они получали 50% от суммы, которую платили клиенты, и из этих денег они платили обвиняемому таксисту 100 леев за поездку.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта