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Главные новости к вечеру 12 декабря
17:23 (мск), источник: РБК

Французского писателя Фредерика Бегбедера арестовали

Автора «Любовь живет три года» и «99 франков» Фредерика Бегбедера арестовали на юге Франции, дело не связано с наркотиками, заявили в прокуратуре. В 2008 году его арестовывали за хранение кокаина.

Источник: AFP 2023

Писатель Фредерик Бегбедер был взят под стражу в полицейском комиссариате города По на юге Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на прокуратуру.

«Речь не идет о деле, связанном с наркотиками», — уточнил прокурор. Бегбедера вызвали в участок на допрос около 09:00 (11:00 мск) 12 декабря в рамках предварительного расследования.

Источник France Bleu в полиции сообщил, что ведется предварительное расследование по обвинению в изнасиловании. По данным радиостанции, молодая женщина обратилась в органы летом 2022 года, она утверждает, что два раза за ночь занялась с ним сексом — второй раз был против ее согласия.

Писателя в 2008 году арестовывали за хранение кокаина. Полиция задержала Бегбедера, увидев, как тот принимает наркотик на капоте своего автомобиля, припаркованного в VIII округе Парижа. При обыске у него нашли еще два пакетика с веществом.

Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в предместье Парижа Нейи-сюр-Сен. Он окончил Институт политических исследований и Высшую школу информации и коммуникации.

Славу ему принес роман «99 франков», ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции. Книга была экранизирована в 2007 году. Помимо этого он является автором таких произведений, как «Любовь живет три года» и «Идеаль».

В 2009 он был удостоен премии «Ренодо» — одной из важнейших литературных наград Франции — за книгу «Французский роман».

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