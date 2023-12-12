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Главные новости к вечеру 12 декабря
17:41 (мск), источник: Татарстан 24

Водитель фуры застрял на дороге под Казанью на трое суток в аномальные морозы

Звонки в экстренные службы результата не дают.

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Источник: Татарстан 24

В поселке Кульсеитово водитель фуры уже три дня не может выехать, 20-тоннная машина с грузом забуксовала прямо на дороге. Вытащить ее можно, но это очень дорого. Между тем в республику сейчас пришли аномальные холода. Обеспокоенные жители пытаются связаться со спасательными службами, но результата нет.

Водитель Андрей Ищук доехать из Нижнего Новгорода в Кемеровскую область должен был уже давно, но навигатор сбился с пути в казанском поселке.

«По дороге у меня забарахлила сигнализация на тягаче и прицепе. Я позвонил механику», — поделился мужчина.

Чтобы вытащить многотонный грузовик, нужен специальный эвакуатор. Транспортная компания платить отказалась, и даже грозит застрявшему водителю штрафом за опоздание по срокам.

«Я опоздал на ремонт. Но когда ехать, еще 3 тыс. километров впереди. Диспетчеры и логисты переживаю. Груз вовремя надо доставить».

добавил водитель

Местные жители не остались равнодушными. Они помогают перевозчику, кормят его и ходят проверить. Когда Андрей сможет выбраться из ледяного плена, пока неизвестно.

Подробнее — в видеосюжете.

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