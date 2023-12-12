18:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Двоих пропавших подростков из Волжского нашли на юге Волгограда
Поиски ребят из Волжского продолжались четверо суток.
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Полицейские нашли двух пропавших подростков из Волжского. После четырех суток поисков их обнаружили на юге Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних установили сотрудники уголовного розыска.
Подростки находились дома у родственников одного их них в Красноармейском районе. По предварительной информации, преступлений против них не совершали.
— Инспекторы ПДН в рамках имеющихся полномочий примут соответствующие реагирования меры в связи с самовольным уходом детей, — отметили в региональном Главке МВД.
Напомним, подростки пропали без вести 8 декабря. Они ушли из «Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Их искали волонтеры и полицейские.