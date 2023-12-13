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06:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Молодая хозяйка квартиры погибла на пожаре из-за непотушенной сигареты

Троих взрослых и ребенка эвакуировали спасатели из-за сильного задымления подъезда в МКД.

Источник: МЧС РФ

Трагический случай произошел на пожаре в панельной 5-этажке на улице Байкальской в Иркутске — погибла молодая хозяйка квартиры. Инцидент произошел сегодня вечером, 12 декабря, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе, спасателей вызвали соседи в 18.30, почувствовав запах дыма. В подъезде стояло очень плотное задымление, поэтому жильцы МКД не могли эвакуироваться самостоятельно. Пожарными с помощью спецустройств были спасены четыре человека, в том числе ребёнок.

Хозяйку квартиры 1994 года рождения огнеборцы обнаружили без признаков жизни, вскрыв дверь. Огнём были повреждены комната и балкон на площади 8 кв. метров, квартира закопчена по всей площади.

«Вероятно, девушка покурила на балконе, вернулась в квартиру и, очевидно, заснула, потому что пожар она обнаружила слишком поздно», — говорится в сообщении.

Место происшествия осмотрели дознаватели МЧС России. Очаг пожара находился на балконе, но из-за высокой температуры в квартире лопнули стёкла, и дым попал в жилье. Кроме того, в квартире не оказалось пожарного извещателя.

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