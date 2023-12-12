18:30 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте в отношении 116 граждан завели уголовные дела
В ГУВД Ташкента рассказали о первых результатах рейдов по борьбе с преступностью.
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На пресс-конференции в ГУВД Ташкента рассказали о проводимой в столице работе по борьбе с преступностью, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, улучшению криминогенной обстановки в городе.
В частности, было отмечено, что в Ташкенте с 27 ноября провели ряд специальных оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которых было возбуждено 38 уголовных дел по таким статьям Уголовного кодекса, как мошенничество, вымогательство, незаконное владение оружием, наркооборот и хулиганство.
В рамках спецоперации выявлены 135 случаев попытки незаконного оборота наркотических веществ и 19 случаев — психотропных веществ. В результате было изъято и задокументировано 3 кг 895 г наркотических средств и 10 878 единиц сильнодействующих психотропных средств..В результате были возбуждены уголовные дела в отношении 116 граждан.