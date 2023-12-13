Главное
Спецоперация на Украине
08:50 (мск), источник: АиФ Пермь

В Прикамье опубликовали фото с места пожара, где в шкафу погибла девочка

Ей было три года.

Источник: Администрация Александровского округа

Фото с места пожара, где в шкафу 9 декабря погибла 3-летняя девочка, опубликовала в соцсетях администрация города Александровска Пермского края.

«Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 14.39. Пожарные сработали быстро и чётко. Погибшего ребёнка нашли в шкафу», — рассказали в администрации.

На опубликованных местными властями снимках видно, что стены и пол в комнате, где был пожар, почернели, окна разбиты, мебель оплавилась. Шкаф находится в углу у окна.

Напомним, трагедия произошла в Пермском крае 9 декабря. В многоквартирном доме вспыхнул пожар. Хозяйка жилья вынесла из помещения двух маленьких детей, а старшую дочь найти не смогла. Та пряталась в шкафу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары