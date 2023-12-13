У украинских экстремистов отобрали предприятия российского ВПК

Волжский горсуд Волгоградской области в закрытом режиме за день рассмотрел иск заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева. По данным источников «Ъ», подчиненные генерала Ткачева установили, что бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группы. Они не только выступают против СВО, в том числе публично в СМИ, но и активно помогают вооруженным силам Украины (ВСУ).
Белоцерковский благотворительный фонд, названный именем Ефименко, выступает одним из спонсоров ВСУ. Через эту организацию, установили российские силовики, не только собираются средства на нужды украинской армии: волонтеры фонда приобретают военным продукты, шьют одежду и маскировочные сети.
Как президент украинского ООО «Биофарма Плазма» Ефименко также использует ресурсы этой компании для приобретения и поставок украинским вооруженным формированиям дронов, тактических рюкзаков, аптечек, медикаментов, продуктов питания и проч.
При этом все свои активы в России Ефименко, как выяснил надзор, передал родной сестре Елизавете Андреевой.
Среди них — ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ПАО «УралАТИ», г. Асбест, Свердловская область), специализирующееся на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Дочерними предприятиями ПАО являются АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»), ООО «Вати-Авто», ООО «Научно-производственное объединение “Завод тормозных механизмов”», ООО «Колодка-Композит», ООО «Темак-Инжиниринг», ООО «Волжский завод текстильных материалов».
Компании, находящиеся на территории Волгоградской, Свердловской, Ярославской областей, а также Татарстана образуют единый промышленный холдинг, основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.
Все это, отмечается в исковом заявлении, свидетельствует об особой значимости предприятий холдинга для обороноспособности российского государства и недопустимости их нахождения в собственности лиц, преследующих цели, направленные против России.
По данным надзорного ведомства, 96,7% акционерного капитала ПАО «УралАТИ» (не менее 2 157 700 обыкновенных бездокументарных именных акций) и 59% АО «Фритекс» (37,8 тыс. акций) принадлежит кипрскому офшору — «Темак Лимитед». Директором и мажоритарным акционером офшора является компания «Темак Груп Лимитед», принадлежащая Андреевой.
Последняя, будучи Марией Алексеевной Ефименко, при вступлении в августе 2022 года в российское гражданство сменила свою фамилию, имя и отчество на Елизавету Николаевну Андрееву, чтобы «скрыть свою родственную связь» с Ефименко и его участие во владении промышленной группой компаний, считает истец.
Интересно, что, получив 3 августа прошлого года российский паспорт, Андреева уже 9 августа улетела в ОАЭ, откуда в РФ не возвращалась. По версии Генпрокуратуры, этот факт свидетельствует о злоупотреблении Андреевой своим правом на получение российского гражданства, поскольку оно было использовано в корыстных и иных целях, а не для беспрепятственного проживания на территории Российской Федерации.
В свою очередь, нахождение целого ряда российских предприятий под контролем экстремистского объединения во главе с Ефименко и Андреевой ведет «к обогащению его членов и развитию их финансовой базы».
Имеющиеся в Российской Федерации производственные мощности и иные активы обеспечивают противоправной группе постоянный прирост капитала и разнообразие источников доходов, что укрепляет материальную самостоятельность, функциональную дееспособность и организационную стабильность участников незаконного объединения, считает надзор. Формируемое в России благополучие позволяет экстремистам «высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с Российской Федерацией». Подконтрольность членам экстремистского объединения предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, «создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам».
В связи с этим Генпрокуратура, по данным «Ъ», просила суд запретить деятельность Ефименко и Андреевой в России, поскольку она является экстремистской, а подконтрольные им предприятия в РФ передать Росимуществу.
К вечеру вторника, 12 декабря, судья полностью удовлетворила заявление Генпрокуратуры, распорядившись, чтобы оно было исполнено немедленно. Оперативно получить комментарии ответчиков и их представителей «Ъ» не удалось.
Отметим, что по такой же схеме, как сообщал «Ъ», в ноябре Генпрокуратура добилась в воронежском суде признания экстремистами Рината Ахметова и его деловых партнеров, а затем и конфискации у них крупного предприятия — кондитерского производства АО «Конти-Рус».