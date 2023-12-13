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09:14 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове на набережной 22-летняя девушка погибла, упав с многоэтажки

В Ростове произошла жуткая трагедия на набережной.

Источник: ВКонтакте

В Ростове произошла жуткая трагедия на набережной. Тело 22-летней девушки обнаружили 12 декабря около 8:00.

Жители ЖК «Белый ангел» на улице Береговой увидели под окнами тело в лужи крови. Они сразу же вызвали медиков и полицию. Прибывший фельдшер констатировал смерть горожанки. Как сообщил DonDay.ru, девушка упала с высоты 30 этажа.

В соцсетях очевидцы опубликовали снимок с места происшествия. На фото видно, что обувь отлетела в сторону от сильного удара.

Причина и обстоятельства гибели девушки станут известны позже.

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В Ростове на набережной 22-летняя девушка погибла, упав с многоэтажки
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