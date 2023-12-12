12 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Мужчина пожаловался на экс-жену в налоговую и сам попал под проверку
Предприниматель сам дал наводку инспекторам на свою схему ухода от налогов при перепродаже статусных автомобилей.
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Мужчина пожаловался в налоговую на бывшую жену, которая живет не по средствам, а в итоге вопросы возникли к нему самому, сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску в своем Telegram-канале.
Как пояснили в управлении, еще в конце лета гражданин сообщил в налоговую, что его бывшая жена «живет не по средствам и слишком часто меняет статусные автомобили». По этой информации началась проверка, и выяснилось, что бывшая супруга была подставным лицом в бизнесе заявителя.
Мужчина, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, покупает и продает автомобили. Ввозит их из-за рубежа, а потом оформляет на подставных лиц — «вешалок», чтобы уйти от налогов. Как правило, это дорогие модели, в том числе Tesla и BMW. Покупатели ищутся как в Беларуси, так и в России.
«В результате кропотливой работы нами был установлен круг доверенных лиц, выступавших в роли “вешалок”: мама, сын, племянница и четыре близких друга. Также установлены все этапы движения 21 автомобиля с момента их ввоза в страну до продажи покупателям», — отметили в управлении.
Подставные физлица дали налоговикам одинаковые пояснения. Хотели купить престижную машину, но потом поняли, что «это не мое». Теперь налоговая проверит, были ли у всех этих людей реальные финансовые возможности купить дорогие авто.
Если никто из них не признает, что был «вешалкой», всем, кто не смог подтвердить источники своих доходов, начислят подоходный налог, исходя из стоимости машин.
«Всех недобросовестных налогоплательщиков управление призывает принять добровольное, а главное своевременное, решение об отказе от противоправного поведения», — подчеркивается в сообщении.