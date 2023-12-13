03:53 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Пьяный водитель в Хабаровском крае ударил инспектора ГИБДД
Уголовное дело направлено в суд.
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Пьяный водитель в Николаевске-на-Амуре ударил инспектора ГИБДД, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В сентябре этого года пьяный мужчина, лишенный водительских прав, управлял автомобилем и был остановлен полицейскими. Когда правоохранители оформляли документы, мужчина попытался помешать им, а после дважды ударил кулаком по лицу сотрудника ГИБДД.
«Николаевская-на-Амуре городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу.