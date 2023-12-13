10:38 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Группу скотокрадов задержали в Астане
20 голов мелкого рогатого скота украли астанчали у жителей сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
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Сообщается, что двое жителей столицы трижды выезжали в районы Акмолинской области, совершали кражи, в степной зоне забивали овец, а мясо сбывали на рынках Астаны.
Отмечается, что ОПМ «Скотокрад» проходило в два этапа в ноябре и декабре. За время его проведения стражи порядка задержали 34 преступные группы и более 196 скотокрадов.