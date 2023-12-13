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10:38 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Группу скотокрадов задержали в Астане

20 голов мелкого рогатого скота украли астанчали у жителей сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Сообщается, что двое жителей столицы трижды выезжали в районы Акмолинской области, совершали кражи, в степной зоне забивали овец, а мясо сбывали на рынках Астаны.

«И только благодаря бдительности полицейских, которые “засекли” подозрительную автомашину, преступники были задержаны после четвертой кражи, совершенной в селе Талапкер», -сообщили в полдиции.

Отмечается, что ОПМ «Скотокрад» проходило в два этапа в ноябре и декабре. За время его проведения стражи порядка задержали 34 преступные группы и более 196 скотокрадов.

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