07:40 (мск), источник: Известия
Звезда ситкома «Бруклин 9−9» Андре Брауэр умер на 62-м году жизни
На 62-м году жизни скончался американский актер Андре Брауэр. Об этом сообщил журнал Variety во вторник, 12 декабря.
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Смерть актера подтвердила его агент Дженнифер Аллен. Причиной смерти Брауэра стала непродолжительная болезнь. Точный диагноз не сообщается.
Актер родился в Чикаго 1 июля 1962 года и окончил Стэнфордский университет, затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение.
Самой известной ролью Брауэра стала игра капитана Рэймонда «Рэя» Холта в сериале «Бруклин 9−9», который выходил с 2013 года. Это ситком на полицейскую тематику, который был удостоен двух премий «Глобус». Также актер исполнил роль детектива убойного отдела Фрэнка Пэмблтона в сериале «Убойный отдел» и роль лечащего врача главного героя в сериале «Доктор Хаус».
Он был дважды удостоен телевизионной премии «Эмми» за участие в сериалах «Убойный отдел» и «Вор».
Брауэр женат на актрисе Эми Бребсон. В их семье родились трое сыновей.