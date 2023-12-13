09:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Водитель иномарки погиб в автоаварии на автотрассе в Белореченском районе
Водитель Hyundai Accent погиб при лобовом столкновении с друго иномаркой на автотрассе «Белореченск — Нижневеденеевский».
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Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Предварительно установлено, что на 16-м км автодороги водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Genesis. Находившийся за рулем Accent 34-летний мужчина погиб на месте.
Прибывшие на сотрудники Госавтоинспекции организовали безопасное движение на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.
Анастасия Донскова.