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09:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии в ночных пожарах погибли 3 человека

В селе Месягутово Дуванского района республики ночью произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: МЧС по РБ

Пожарные установили, что загорелась квартира в трехквартирном кирпичном одноэтажном доме размерами 20×7 метров.

Во время тушения в доме нашли тела мужчины и женщины. Открытое горение ликвидировали в течение часа на площади 49 кв. метров. Сейчас устанавливается причина пожара.

Еще один пожар произошел около 0:00 в деревне Верхнемамбетово Баймакского района республики. Загорелось встроенное помещение внутри большого гаража. Пожарные в течение 24 минут ликвидировали открытое горение на площади 80 м². В доме нашли тело 41-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

Отмечается, что одной из причин возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Во время загрузки произошла ошибка.
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