09:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии в ночных пожарах погибли 3 человека
В селе Месягутово Дуванского района республики ночью произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
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Пожарные установили, что загорелась квартира в трехквартирном кирпичном одноэтажном доме размерами 20×7 метров.
Во время тушения в доме нашли тела мужчины и женщины. Открытое горение ликвидировали в течение часа на площади 49 кв. метров. Сейчас устанавливается причина пожара.
Еще один пожар произошел около 0:00 в деревне Верхнемамбетово Баймакского района республики. Загорелось встроенное помещение внутри большого гаража. Пожарные в течение 24 минут ликвидировали открытое горение на площади 80 м². В доме нашли тело 41-летнего мужчины.
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Отмечается, что одной из причин возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.