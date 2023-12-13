07:30 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
На экс-главу Берёзовского района завели уголовное дело за махинации с земельными участками
Из-за его действий муниципальному образованию причинён материальный ущерб более 47 млн руб.
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В отношении бывшего главы Берёзовского района заведено уголовное по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Он замешан в махинации с земельными участками и подозревается в совершении трёх преступлений.
С октября 2017 по февраль 2018 года мужчина был в преступном сговоре с неустановленными людьми и подписал постановления о переводе трёх земельных участков (более 720 тыс. кв. м) из категории земель с/х назначения и лесного фонда, в категории земель промышленности и коммунального обслуживания. Далее участки передали в аренду коммерческой организации.
Затем правонарушитель по фиктивным документам о вводе в эксплуатацию объектов недвижимости заключил сделки по отчуждению этих участков по заниженной стоимости. Собственниками стали физлица — правопреемники по договорам аренды.
Один участок был продан за 147 тыс. руб. При этом его рыночная стоимость — 8 млн руб. Второй при рыночной стоимости 4 млн руб. продали за 80 тыс. руб., а третий спустили за 8,9 млн руб. при рыночной стоимости 35 млн руб.
Муниципальному образованию причинён материальный ущерб более 47 млн руб.
Сейчас злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.