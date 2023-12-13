08:04 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Житель Хабаровского края застрелил мужчину в тайге, перепутав с медведем
Уголовное дело направлено в суд.
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Житель Верхнебуреинского района застрелил мужчину в тайге, перепутав с медведем, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Инцидент произошел в августе этого года, охотник выстрелил из карабина в тайге, решив, что стреляет в медведя. Однако под пулю попал 35-летний мужчина, который позже скончался в больнице от полученной раны.
«Прокурор Верхнебуреинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Верхнебуреинский районный суд для рассмотрения по существу.