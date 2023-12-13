08:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Газовый баллон взорвался в частном доме на Ольховской в Новосибирске
Дом обрушился в результате взрыва газа в Новосибирске.
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ЧП произошло на улице Ольховской в Новосибирске. Там в частном доме взорвался газовый баллон. В результате чего дом частично обрушился.
— Взорвался газовый котел, обвалилась одна стена дома. Погибших и пострадавших не было, — сообщили в МАСС.
Спасатели выставили ограждения по периметру аварийного дома. А с хозяевами провели инструктаж по поводу дальнейших действий.
Напомним, в Новосибирске из-за взрыва газа на Линейной обрушилась пятиэтажка. Погибли люди.