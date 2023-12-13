08:19 (мск), источник: ИА Башинформ
Жителей Башкирии оставляют без денег «сотовые операторы»
Аферисты придумали новую схему мошенничества.
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Кибермошенники применяют новую схему — теперь они звонят людям под видом мобильного оператора, рассказали в Нацбанке РБ. Они предлагают более выгодный тариф, для перехода на который нужно только назвать код, который они отправляют «абоненту». На самом деле этот код даёт согласие клиента на переадресацию его звонков и сообщений, в том числе от банковских приложений. Под видом законного владельца они могут попасть в личный кабинет и перевести средства со счетов или оформить кредит.
Другая разновидность этой схемы: абоненту говорят, что у него истёк срок действия сим-карты, а чтобы не потерять свой номер, надо срочно назвать поступивший на телефон код.
Что делать, если вы попали в такую ситуацию? По совету эксперта отдела безопасности Нацбанка по РБ Ольги Кузнецовой,
— нужно заблокировать все карты, которые привязаны к этому телефонному номеру, и сообщить об инциденте в свой банк;
— связаться с мобильным оператором и отменить переадресацию;
— проверить другие сервисы с вашими данными — Госуслуги, электронную почту, соцсети;
— на всякий случай через пару недель проверить свою кредитную историю в Бюро кредитных историй. Если в ней обнаружатся займы, которые вы не брали, их можно оспорить.
«Самый надежный способ защититься от телефонных обманщиков — не сообщать незнакомцам никакие коды и другую конфиденциальную информацию. Если вам позвонили с каким-либо предложением от имени госструктур, сотового оператора, банка или другой компании, лучше положить трубку и перепроверить информацию. Не нужно перезванивать на поступивший номер, а найти телефоны организации на официальном сайте», — отмечают специалисты Нацбанка.
Ранее Башинформ рассказывал ещё об одной новой схеме мошенничества — она связана с появлением новых 5000-рублёвых банкнот.