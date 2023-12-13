Закладчицу психотропов суд в Бресте приговорил к 13 годам колонии

Фигурантка работала курьером-закладчиком на организованную группу, занимающуюся незаконным оборотом психотропных веществ. Переписываясь в мессенджере, она приобрела 30,52 г альфа-PVP. Часть вещества обвиняемая разместила в тайнике на территории Бреста, сообщив его географические координаты кураторам. Остальное хранила при себе, пока психотроп не обнаружили и не изъяли правоохранители.
Суд признал фигурантку виновной по ч.4 ст. 328 УК. Ее приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, ей нужно заплатить 70 базовых величин штрафа.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.