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10:40 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Закладчицу психотропов суд в Бресте приговорил к 13 годам колонии

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района города Бреста огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Фигурантка работала курьером-закладчиком на организованную группу, занимающуюся незаконным оборотом психотропных веществ. Переписываясь в мессенджере, она приобрела 30,52 г альфа-PVP. Часть вещества обвиняемая разместила в тайнике на территории Бреста, сообщив его географические координаты кураторам. Остальное хранила при себе, пока психотроп не обнаружили и не изъяли правоохранители.

Суд признал фигурантку виновной по ч.4 ст. 328 УК. Ее приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, ей нужно заплатить 70 базовых величин штрафа.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.

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