09:53 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе рабочий упал в шахту лифта
В Уфе подсобный рабочий упал в шахту лифта строящегося дома.
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Несчастный случай произошел 7 декабря на площадке, где возводится новый жилой квартал «Затон-Восточный». 49-летний работник ООО «СУ-9» поднялся на строительные подмости, чтобы расчистить их от снега и льда. Спуститься вниз решил через проём лифтовой шахты, но поскользнулся и упал в неё с высоты четвертого этажа. В результате пострадавший получил тяжёлую сочетанную травму, в том числе — многочисленные переломы.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
Ранее гострудинспекция в Башкирии приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого 39-летний работник ООО «Раевсахар» лишился кисти руки, писал «Башинформ».