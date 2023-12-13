10:40 (мск), источник: АиФ Самара
Бастрыкин заинтересовался самарским ЧП со школьником, сломавшим позвоночник
ЧП произошло во дворе школы № 26.
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Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, выразил заинтересованность в расследовании ЧП, в нем мальчик сломал себе позвоночник. Случай произошел во дворе школы № 26 в Октябрьском районе, где ребенок упал на обледеневшей лестнице.
Информацию о ходе проверки следственные органы должны будут сообщить председателю СК России об обстоятельствах произошедшего. Расследование ведет исполняющий обязанности руководителя Следственного управления по Самарской области, Александр Воеводин.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу им. В. Д. Середавина, и следственные органы ведут подробное расследование происшествия, чтобы выяснить обстоятельства и причины случившегося. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что ранее в этой же школе обвалился потолок в одном из кабинетов. К счастью, никто не пострадал, дети и преподаватель отделались легким испугом. Фотографии из кабинета сразу же утекли в сеть, на них видно, как часть пластиковых плит лежать на полу, все в крошке и пыли.