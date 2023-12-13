10:55 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Работник «Мозырского НПЗ» погиб в результате возгорания на предприятии
В результате возгорания на территории ОАО «Мозырский НПЗ» погиб работник предприятия.
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«В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием», — говорится в сообщении МЧС.
По информации ведомства, на отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия.
«Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются», — добавили в ведомстве.