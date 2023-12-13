Главное
Главные новости 13 декабря
10:55 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Работник «Мозырского НПЗ» погиб в результате возгорания на предприятии

В результате возгорания на территории ОАО «Мозырский НПЗ» погиб работник предприятия.

«В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием», — говорится в сообщении МЧС.

По информации ведомства, на отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия.

«Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футбол. В противостоянии “Витебска” и “Энергетика”-БГУ” определился последний участник высшей лиги на следующий сезон
В возрасте 35 лет погиб бывший белорусский фристайлист Максим Густик
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары