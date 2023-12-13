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10:23 (мск), источник: ТК Город

Суд в Братске отправил за решётку мужчину, который устроил поножовщину в кафе

Братский городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине за драку в кафе, которая закончилась поножовщиной и тяжёлыми травмами для одного из посетителей. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: ТК Город

Инцидент в кафе, которое расположено недалеко от Центрального рынка, произошёл в конце декабря прошлого года. Между двумя выпившими мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент один из участников конфликта достал из своей барсетки нож и нанёс им оппоненту два удара в живот. Мужчину госпитализировали. Он выжил, но получил серьёзные травмы.

В судебном заседании осужденный вину не признал, суду сообщил, что оборонялся, опасаясь за свою жизнь, причинять вред потерпевшему не желал. Однако, суд, всесторонне исследовав доказательства, пришел к выводу, что вина осужденного в совершении преступления доказана, — говорится на сайте Братского городского суда.

40-летнего братчанина судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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