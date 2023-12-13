Суд в Братске отправил за решётку мужчину, который устроил поножовщину в кафе

Инцидент в кафе, которое расположено недалеко от Центрального рынка, произошёл в конце декабря прошлого года. Между двумя выпившими мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент один из участников конфликта достал из своей барсетки нож и нанёс им оппоненту два удара в живот. Мужчину госпитализировали. Он выжил, но получил серьёзные травмы.
В судебном заседании осужденный вину не признал, суду сообщил, что оборонялся, опасаясь за свою жизнь, причинять вред потерпевшему не желал. Однако, суд, всесторонне исследовав доказательства, пришел к выводу, что вина осужденного в совершении преступления доказана, — говорится на сайте Братского городского суда.
40-летнего братчанина судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.