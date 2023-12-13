10:14 (мск), источник: "Российская газета"
Под Новосибирском изъяли партию наркотиков стоимостью 110 миллионов рублей
В Новосибирской области в нарколаборатории изъяли более 40 килограммов мефедрона на сумму более 110 миллионов рублей.
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Лабораторию по производству наркотиков открыли двое безработных граждан. Они разместили оборудование в частном доме в Болотнинском районе, принадлежащем одному из участников группы. Произведенные наркотики распространяли методом закладок в лесу.
При обыске были изъяты 44 килограмма готового к продаже наркотика, около двух тысяч литров прекурсоров, используемых в производстве мефедрона, и лабораторное оборудование. По предварительной оценке, стоимость изъятой партии мефедрона на черном рынке оценивается в 110 миллионов рублей.
Наркопроизводители задержаны. Теперь следственным отделом УФСБ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере», сообщает ТАСС. Подозреваемые заключены в СИЗО.