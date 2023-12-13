Главное
Главные новости 13 декабря
11:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В декабрьские морозы в Татарстане увеличилось число пожаров, в которых погибли люди

За время декабрьских морозов, когда температура опустилась ниже 23 градусов, в Татарстане увеличилось число пожаров.

Об этом на пресс-конференции в Татар-информе «О соблюдении требований пожарной безопасности при понижении температуры окружающей среды» рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«В декабре произошло 108 пожаров. При этом с 1 по 5 декабря при среднесуточной температуре −8 градусов произошло 42 пожара, а с 6 по 10 число, когда температура опустилась до −23 градуса — уже 66 пожаров, то есть количество пожаров увеличилось на 57 процентов. При этом на пожарах погибли семь человек, были травмированы 10 человек».

рассказал Максим Трущин

Почти половина от общего числа пожаров произошла из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Около 20 процентов пожаров случились из-за неосторожного обращения с огнем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!» — видео
Баксиков о Путине: «Все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС