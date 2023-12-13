11:59 (мск), источник: dostup1.ru
Следственный комитет сообщил суть новых претензий к главе Троицка
Виноградов задержан, допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Следственный комитет сообщил суть новых претензий к главе Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В региональном следственном управлении возбуждены уголовные дела по факту совершения ряда коррупционных преступлений главой местного самоуправления», — говорится в комментарии.
Уточняется, что заведены дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290, частью 3 статьи 291, частью 2 статьи 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
Как следует из материалов, с марта по апрель 2020 года глава Троицка «получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на объект в период проведения строительных работ».
«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, осуществляются обыски в служебных помещениях, предмет взятки изъят», — следует из заявления для прессы.
Виноградов задержан, допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.